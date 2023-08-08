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TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesinde A Milli Basketbol Takımı'mız, Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 15:47
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesinde Türkiye ile Polonya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Polonya maçı 8 Ağustos Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifesiz yayınlanacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺

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