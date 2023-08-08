TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesinde Türkiye ile Polonya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Polonya maçı 8 Ağustos Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifesiz yayınlanacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI İZLE 📺