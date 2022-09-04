TÜRKİYE GÜRCİSTAN EUROBASKET MAÇI CANLI İZLE 📺 | Türkiye - Gürcistan basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki üçüncü maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımımız ile Gürcistan arasında oynanacak müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Gürcistan maçı 4 Eylül Pazar günü saat 20:00'de NTV'de canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir