Haberler Basket Erkek Milli Türkiye 101-87 Bulgaristan(MAÇ SONUCU-ÖZET)

Türkiye 101-87 Bulgaristan(MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) heyecanı devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı'mız A Grubu ikinci karşılaşmasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan 101-87 galip ayrılan 12 Dev Adam, turnuvadaki ikinci galibiyetini aldı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2022 Cumartesi 19:07
Türkiye 101-87 Bulgaristan(MAÇ SONUCU-ÖZET)

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu ikinci karşılaşmasında Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 52-50 geride tamamladı. Özellikle 4'üncü periyotta sahaya ağırlığını koyan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçını da kazanmayı başardı.

Millilerde; Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadele etti. Karşılaşmanın en skorer ismi ise attığı 28 sayıyla Bulgaristan'dan Aleksandar Vezenkov oldu. Tiflis Arena'da oynanan müsabakayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri de takip etti.

Milliler, grubundaki üçüncü maçında 4 Eylül Pazar günü TSİ 20.00'de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

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