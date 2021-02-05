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'nın İsveç ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

'nda mücadele eden 'nın, İsveç ve Hırvatistan müsabakaları aday kadrosu belli oldu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 16:36
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu belli oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda milliler, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Millilerin listesi şöyle;
", , A.Buğrahan Tuncer, , , , , , , , , , , J.Metecan Birsen, , Berk İbrahim Uğurlu, Samet Geyik"

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