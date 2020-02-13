A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu! Larkin...
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi antrenör Ufuk Sarıca ada kadrosunu belirledi. Türk statüsüne geçen Shane Larkin de aday kadroda yer aldı.
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Ay-yıldızlılar, ilk maçını Ankara'da 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayacak.
Milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Burak Can Yıldızlı - Beşiktaş JK Sompo Sigorta
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta
Semih Erden - Pınar Karşıyaka
J. Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka
Şehmus Hazer - TEKSÜT Bandırma
Muhsin Yaşar - TOFAŞ
Berkan Durmaz - TOFAŞ
Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ
Metin Türen - Türk Telekom
- 13.02.2020
- Güncelleme: 13.02.2020 17:35
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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