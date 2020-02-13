A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu! Larkin... - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basket Erkek Milli Haberleri A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu! Larkin...

A aday kadrosu belli oldu! Larkin...

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu! Larkin...

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi antrenör ada kadrosunu belirledi. Türk statüsüne geçen Shane Larkin de aday kadroda yer aldı.

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç ile karşılaşacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, ilk maçını Ankara'da 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda'ya karşı oynayacak.

Milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenörlüğünü Ufuk Sarıca'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

-

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Burak Can Yıldızlı - Beşiktaş JK Sompo

Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

Semih Erden -

J. Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Şehmus Hazer - TEKSÜT Bandırma

Muhsin Yaşar - TOFAŞ

Berkan Durmaz - TOFAŞ

Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ

Metin Türen - Türk Telekom

  1. 13.02.2020
  2. Güncelleme: 13.02.2020 17:35
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

A Milli Basketbol Takımı aday kadrosu belli oldu! Larkin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN