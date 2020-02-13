Shane Larkin resmen Türk oldu! Kimlik...
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi. Larkin, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2. senem Türkiye'de, burası da evim gibi. Böyle bir fırsat yakaladığım için, bu formayı giyeceğim için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin'e Türkiye Cumhuriyeti kimliği verdi.
Larkin yaptığı açıklamada: "Herkese çok çok teşekkür ediyorum. 2 senedir Türkiye'deyim. İkinci evim gibi. Bu ülke adına basketbol oynayacağım için mutlu ve gururluyum. Umarım çok güzel başarılara imza atarız." dedi.
Kabulde Anadolu Efes kaptanı Doğuş Balbay ve Başantrenör Ergin Ataman da yer aldı.
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