Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN | CANLI İZLE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluğa giden eşleşmenin ilk maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Sports Arena'da Beşiktaş GAİN'i konuk ediyor. Normal sezonu lider bitirmesi nedeniyle serinin 1. ve 2. maçını sahasında oynama avantajına sahip olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Kara Kartal ise zorlu deplasmanda alacağı galibiyetle final serisinin ilk maçında ezeli rakibini şoka uğratmak istiyor.

Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

F.BAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN karşılaşması 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports Haber ekranlarından canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN | CANLI İZLE