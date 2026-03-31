Kuralar çekiliyor

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Kuraya birinci eleme turundan 17, FIBA 2026 Dünya Kupası Eleme turnuvalarından 7 olmak üzere 24 takım katılacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, birinci torbada yer alacak. Kura çekimi sonucunda 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrılacak. İkinci eleme turu maçları, Kasım 2026 ile Şubat 2027'de oynanacak.
1. TORBA
Fransa
İspanya
Almanya
Sırbistan
İtalya
Türkiye
2. TORBA
Çekya
Macaristan
Britanya
Slovenya
Karadağ
Yunanistan
3. TORBA
Slovakya
Letonya
Hırvatistan
Portekiz
Ukrayna
Polonya
4. TORBA
İsrail
Lüksemburg
Hollanda
Danimarka
Bulgaristan
Avusturya