Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Kuralar çekiliyor

Kuralar çekiliyor

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimi bugün çekilecek. Milliler 1. torbada yer alacak

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Kuralar çekiliyor

2027 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası ikinci eleme turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Mies kasabasındaki Basketbol Evi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak. Kuraya birinci eleme turundan 17, FIBA 2026 Dünya Kupası Eleme turnuvalarından 7 olmak üzere 24 takım katılacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, birinci torbada yer alacak. Kura çekimi sonucunda 24 ekip, 4'erli 6 gruba ayrılacak. İkinci eleme turu maçları, Kasım 2026 ile Şubat 2027'de oynanacak.

1. TORBA

Fransa

İspanya

Almanya

Sırbistan

İtalya

Türkiye

2. TORBA

Çekya

Macaristan

Britanya

Slovenya

Karadağ

Yunanistan

3. TORBA

Slovakya

Letonya

Hırvatistan

Portekiz

Ukrayna

Polonya

4. TORBA

İsrail

Lüksemburg

Hollanda

Danimarka

Bulgaristan

Avusturya

