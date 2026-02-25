Kanarya’nın tur günü

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague yarı final play-in ikinci maçında bugün İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. İlk maçta rakibini 87-69 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmayı da kazanması durumunda seriyi 2-0'a taşıyacak ve turu geçerek yarı finale çıkacak.