Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Dev final A Spor'da

Dev final A Spor'da

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde bugün Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN saat 20.00’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaşacak. Nefeslerin tutulacağı dev derbi, A Spor’dan HD kalitesinde, şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 06:50
Dev final A Spor'da

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde bugün Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak dev karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Potadaki kupa derbisi, A Spor'dan HD kalitesinde, şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek. Kupada son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de ise Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi. Türkiye Kupası'nın son finalisti Beşiktaş ise çeyrek finalde TOFAŞ'a 100-91 üstünlük kurarak Dörtlü Final bileti aldı. Siyahbeyazlı takım, yarı finalde de Anadolu Efes'i 91-82 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

FENERBAHÇE 10, BEŞİKTAŞ 2. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Fenerbahçe, kupayı 9 kez müzesine götürdü. 1966-67'de ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'nü geçerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı- lacivertliler, kupada 2. zaferini ise 43 yıl sonra elde etti. Fenerbahçe, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de şampiyonluk ipini göğüsledi. Beşiktaş, 2011-12 finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük sağlayarak bir kez kupayı +müzesine götürdü. Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

