Petrucelli Aslan oldu

Galatasaray, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Orlando Magic bünyesinde NBA Summer League ve G-League seviyelerinde forma giydi. 33 yaşındaki basketbolcu, son olarak da Trapani Sharks'ta oynadı.
Galatasaray, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan Amerikan-İtalyan oyuncu John Petrucelli'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Orlando Magic bünyesinde NBA Summer League ve G-League seviyelerinde forma giydi. 33 yaşındaki basketbolcu, son olarak da Trapani Sharks'ta oynadı.