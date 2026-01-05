CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Yeniden De Colo

Yeniden De Colo

Basket News'in haberine göre; sarı-lacivertliler, 38 yaşındaki tecrübeli guard Nando De Colo'yla prensipte el sıkıştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Yeniden De Colo

Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu takviye etmek için kolları sıvadı. Basket News'in haberine göre; sarı-lacivertliler, 38 yaşındaki tecrübeli guard Nando De Colo'yla prensipte el sıkıştı. Fenerbahçe'nin, bugün sona erecek sezon içi transfer dönemi öncesinde De Colo'yu kadrosuna katması bekleniyor. Bu doğrultuda Fransız yıldızın, ASVEL'le ayıracağı bildirildi. De Colo, 2019-22 arasında Fenerbahçe forması giymiş, ardından Fransa'ya dönerek ASVEL'de kariyerini sürdürmüştü. İki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan deneyimli guardın, yeniden Ülker Arena yolunda olduğu ifade ediliyor.

