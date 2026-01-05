CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol A. Efes nefes aldı

A. Efes nefes aldı

Avrupa’da kötü bir dönemden geçen lacivert-beyazlılar, sahasında Mersin ekibini 93-80 mağlup etti. Anadolu Efes’te David Mutaf 22 sayıyla en skorer isim oldu

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
A. Efes nefes aldı

Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u konuk etti. THY Avrupa Ligi'nde Sırbistan'dan Kızılyıldız'a da farklı kaybedip son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini 93-80 mağlup ederek, moral buldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul ekibi, maçta ilk bölümü David Mutaf, Dessert ve Swider'in etkili oyunuyla 23-16 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de rakibi karşısında, momentumu kaybetmeyen ve üstünlüğünü kabul ettiren Efes, soyunma odasına 52-43'lük skorla girdi.

SABEN LEE'DEN 9 SAYI

Maçın üçüncü çeyreğinde Mersin'in farkı azaltma çabasına rağmen Anadolu Efes, final periyoduna 72-67 önde girdi ve karşılaşmadan da 93-80 galip ayrıldı. Anadolu Efes sahasında üst üste 2. galibiyetini aldı. Mersin ise deplasmanda 6'da sıfır çekti. Anadolu Efes'te David Mutaf 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dessert 19 sayı-5 ribaunt, Swider 13 sayı, 1 ribaunt, yeni transfer Saben Lee de 9 sayı, 7 asistle galibiyete büyük bir katkı sağladı. Mersin ekibinde Cobbs'un 14 sayı, 4 asist, Olaseni'nin de 13 sayı, 4 ribaundu mağlubiyete engel olamadı.

YAPILANMA İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Anadolu Efes'in İspanyol koçu Pablo Laso, bir şeyleri inşa etme adına önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Laso, "Mükemmel oynamadık ama sağlam bir performans gösterdik. Bir şeyler inşa etme yolunda önemli bir adım. Güzel bir galibiyet elde etmek bu anlamda çok fayda sağlıyor" dedi.

