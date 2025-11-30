CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Derbi Kanarya'nın

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki dev derbide F.Bahçe Opet, Beşiktaş’ı 29 sayı farkla 107-78 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 06:50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 107-78 yendi. Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertliler ligde 7'de 7 yapıp namağlup yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar ise 5. kez mağlup oldu. Fenerbahçe, ilk periyodu 28-16 önde bitirdi. Sarı-lacivertliler, Allemand'ın son saniyelerdeki üç sayılık basketiyle soyunma odasına 51-40 önde gitti. Fenerbahçe, ikinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste buluduğu basketlerle başladı. Beşiktaş skor üretmekte zorlanırken, Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 25 sayıya çıkardı: 70-45. Kontrolü elinde bulunduran sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 83-53 üstün girdi. Üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe, derbiden 107-78 galip ayrıldı.

MCCOVAN 20 SAYIYLA DAMGA VURDU

Beşiktaş'ı 29 sayı farkla 107-78 yenen Fenerbahçe'nin 2.01 boyundaki ABD'li pivotu McCovan, 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu. McBride ve Alperi Onar da 16'şar sayıyla derbi zaferinde önemli rol oynadı. Siyahbeyazlılarda ise 20 sayı atan Fasoula ile 16 sayı üreten Gülşah Bıçakçı'nın çabası yenilgiyi engelleyemedi.

SON DAKİKA
