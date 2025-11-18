CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın, Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 06:51
Aday kadro açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. C Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, çalışmalarına bugün Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak. TBF'den yapılan açıklamada şu oyuncuların davet edildiği belirtildi: "Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan (Beşiktaş), Onuralp Bitim, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Muhsin Yaşar (Galatasaray), Yiğit Onan (Manisa), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Sertaç Şanlı (Dubai), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos)."

