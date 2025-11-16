CANLI SKOR ANA SAYFA
Anadolu Efes evinde Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Anadolu Efes evinde Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Anadolu Efes'i 78-75 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 15:45
Anadolu Efes evinde Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Anadolu Efes'i 78-75 yendi. Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Halil Erkoç

Anadolu Efes: Loyd 25, Cordinier 4, Şehmus Hazer 14, Ercan Osmani 22, Dessert, Weiler-Babb 5, Smits 3, Swider, David Mutaf, Erkan Yılmaz, Jones 2

Bahçeşehir Koleji: Flynn 23, İsmet Akpınar, Homesley 14, Cavanaugh 14, Williams 14, Koprivica 3, Mitchell 5, Kenan Sipahi 5, Hale

1. Periyot: 22-15

Devre: 40-41

3. Periyot: 58-58

Beş faulle çıkan: 39.54 Weiler-Babb (Anadolu Efes)

