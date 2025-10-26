CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray MCT Technic: 103 - Karşıyaka: 83 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray MCT Technic: 103 - Karşıyaka: 83 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka'yı mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 22:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray MCT Technic: 103 - Karşıyaka: 83 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Zekeriya Yiğit Tekin 9, Palmer 25, Gillespie 4, White 9, Yaman Alişan, Cummings 14, Can Korkmaz, Meeks 17, Cihat Mertali Dalgalı, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 5

Karşıyaka: Moore 26, Samet Geyik 11, Chiozza 3, Manning 10, Alston 8, Naumoski, Gordic 8, Akif Egemen Güven 2, Tarrant 6, Ege Özçelik, Mert Celep 9

1. Periyot: 26-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 79-60

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka'yı 103-83 yendi.

Sergen Yalçın'dan taraftar tepkisine yanıt!
REKLAM - idefix
DİĞER
Galatasaray’a kötü haber! Trabzonspor maçında oynamayacak
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Beşiktaş tribünlerinden sert tepki!
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan farklı galibiyet! G.Saray'dan farklı galibiyet! 22:52
Shota Arveladze: Puan puandır Shota Arveladze: Puan puandır 22:40
Cerny: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz Cerny: 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz 22:19
Djalo: Çoğu şeyi doğru yapamadık Djalo: Çoğu şeyi doğru yapamadık 22:25
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! 22:28
Sergen Yalçın'dan taraftar tepkisine yanıt! Sergen Yalçın'dan taraftar tepkisine yanıt! 22:37
Daha Eski
Bodrum 3 puanı kaptı! Bodrum 3 puanı kaptı! 21:10
İzmir derbisinde kazanan çıkmadı! İzmir derbisinde kazanan çıkmadı! 21:13
F.Bahçe Beşiktaş'a set vermedi! F.Bahçe Beşiktaş'a set vermedi! 21:58
Beşiktaş Kasımpaşa'ya takıldı! Beşiktaş Kasımpaşa'ya takıldı! 21:58
G.Saray 45 çocuğu ağırladı G.Saray 45 çocuğu ağırladı 22:08
Tottenham 3 puanı 3 golle aldı! Tottenham 3 puanı 3 golle aldı! 22:11