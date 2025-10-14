Ataman’dan hakemlere tepki

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan Ligi'nde Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçın ardından hakemlere tepki gösterdi. Ataman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, maçtaki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi. Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Videonun trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Evet, bu bir şaka değil" ifadelerini kullandı.