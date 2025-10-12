Beşiktaş-Galatasaray maçı izle | Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında nefesleri kesecek bir derbi heyecanı yaşanacak. Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, kozlarını siyah-beyazlı ekibin sahasında paylaşacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadele öncesi gözler, derbiyi kimin kazanacağında. Basketbolseverler ise "Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı izle" aramalarını hızlandırmış durumda. Peki, Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ BOA-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 12 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ BOA-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🦅 Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🏆 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. Hafta 🆚 Galatasaray Ç.F⏰ 16.00📍 Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi📺 HT Spor pic.twitter.com/SgOGsZfcmE— Beşiktaş BOA Kadın Basketbol (@BJK_KadinBasket) October 12, 2025
GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🌥️ Maç Günü🏆 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. Hafta🆚 Beşiktaş BOA X Galatasaray Çağdaş Faktoring⌚️ 16.00 | 📺 HT Spor🏟️ Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi🦁 #SarayınSultanları pic.twitter.com/jutw1g0foM— Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) October 12, 2025