Haberler Basketbol Beşiktaş-Galatasaray maçı izle | Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçlarını kazanan iki takımın mücadelesinde derbiyi hangi ekibin kazanacağı merak ediliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar hata yapmak istemezken, sarı-kırmızılılar ise etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Basketbolseverler ise "Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı izle" konusunu arşatırmayı sürdürüyor. Peki, Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 14:28
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında nefesleri kesecek bir derbi heyecanı yaşanacak. Ligin ilk haftasını galibiyetle kapatan Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, kozlarını siyah-beyazlı ekibin sahasında paylaşacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadele öncesi gözler, derbiyi kimin kazanacağında. Basketbolseverler ise "Beşiktaş-Galatasaray maçı canlı izle" aramalarını hızlandırmış durumda. Peki, Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ BOA-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı 12 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ BOA-GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçı HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

GALATASARAY MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ASpor CANLI YAYIN

