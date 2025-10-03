CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv EuroLeague 2. maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv EuroLeague 2. maçı hangi kanalda?

EuroLeague’de heyecan devam ediyor! Anadolu EfesHapoel Tel Aviv maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak merak ediliyor. Anadolu Efes’in EuroLeague’deki ikinci maçında, taraftarlar takımlarını canlı izlemek istiyor. Peki, bu kritik mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 10:40
Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv EuroLeague 2. maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes – Hapoel Tel Aviv EuroLeague 2. maçı için geri sayım başladı. Maçın günü, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Anadolu Efes taraftarları, takımının kritik karşılaşmasını kaçırmamak için tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv EuroLeague 2. maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ANADOLU EFES - HAPOEL TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Podgorica'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak kritik EuroLeague karşılaşması, 3 Ekim 2025 Cuma (bugün) TSİ 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - HAPOEL TEL AVIV EUROLEAGUE 2. MAÇI HANGİ KANALDA

Mücadele, basketbolseverler için S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, Anadolu Efes'in ikinci EuroLeague maçını bu kanaldan canlı olarak takip edebilecek.

