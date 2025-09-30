Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbol Euroleague'de 2025-2026 sezonu heyecanı bugün başlayacak. Ligde normal sezon 17 Nisan 2026'da tamamlanacak. Şampiyonun belli olacağı Dörtlü Final organizasyonu ise 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak. Anadolu Efes bu akşam saat 20.45'te Maccabi ile Karadağ'da karşılaşacak. Son şampiyon Fenerbahçe Beko yarın saat 20.45'te Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda Paris Basketbol'u ağırlayacak.