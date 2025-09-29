CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İzmir derbisi Aliağa'nın

İzmir derbisi Aliağa’nın

Aliağa Petkim, ilk hafta maçında Karşıyaka’yı 85-73 mağlup etti ve yeni sezona galibiyetle başladı. Sajus 19 sayıyla galibiyette başrolü oynadı

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
İzmir derbisi Aliağa’nın

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası İzmir derbisine sahne oldu... Saat 13.00'te başlayan mücadelede Aliağa Petkim evinde Karşıyaka'yı konuk etti. Maça oldukça etkili başlayan ev sahibi, ilk periyodu, 24-15 üstün kapattı. İkinci çeyrekte de oyunun kontrolü Aliağa Petkim'deydi. Pota altında etkili olan ev sahibi ekip, soyunma odasına 57-31 önde girdi. Üçüncü periyotta Karşıyaka, rakibini durdurmayı başardı. Oyuna denge gelse de aradaki fark erimedi. Ve 71-47'yle Aliağa son bölüme üstün başladı. Bu çeyrekte Karşıyaka 26 sayı bulsa da maçı 85-73 kazanan Aliağa, sezona da galibiyetle start verdi. Aliağa'da 19 sayı atan Sajus, galibiyetin baş mimarı oldu. David, Utomi ve Franke de çift haneli sayılara ulaştı.

