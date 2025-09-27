Efes farklı başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Anadolu Efes, sahasında Esenler Erokspor'u ağırladı. Baştan sona üstün bir performans sergileyen Anadolu Efes, Şehmus Hazer ve İsaia Cordinier'in etkili oyunuyla 90-76 galip geldi. Koç Igor Kokoškov yönetimindeki takım, ligin ilk maçında galibiyetle başladı. Anadolu Efes'te Şehmus Hazer ve Isaia Cordinier 16'şar sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Esenler Erokspor'da Jermaine Love'ın 21 sayı ve Jordon Crawford'un 17 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.