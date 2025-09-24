CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Devon Hall: Sezona kupayla başlamak güzel

Devon Hall: Sezona kupayla başlamak güzel

Fenerbahçe'nin ABD'li oyuncusu Devon Hall, sezona kupayla başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 00:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Devon Hall: Sezona kupayla başlamak güzel

Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş'ı 85-83 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-lacivertlilerde Devon Hall, 23 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, 'en değerli oyuncu' ödülünün de sahibi oldu. Hall, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Hall, "Sezona kupayla ve galibiyetle başlamak tabii ki güzel. Taraftarlarımıza kalpten teşekkürler. Çok fazla tezahürat yaptılar. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

"KARŞIMIZDA ZORLU BİR RAKİP VARDI"

Beşiktaş hakkında da konuşan Devon Hall, "Zorlu bir rakip ve iyi bir koç vardı karşımızda. Finalde de onlarla karşılaştık ve tabii ki sahadan galibiyetle ayrılmak güzel" ifadelerini kullandı.

Tedesco: Yemememiz gereken goller yedik
REKLAM
DİĞER
Icardi ve Osimhen’in yanına 20 milyon euroluk yeni golcü! Transfer harekatı şimdiden başladı
Gözler Beyaz Saray'da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Şampiyon F.Bahçe Beko!
Sergen Yalçın: Daha yapılacak çok iş var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik! Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik! 00:17
Szymanski: Eksik yönleri analiz edeceğiz! Szymanski: Eksik yönleri analiz edeceğiz! 00:15
Dorgeles Nene: Kafamızı kaldırmalıyız! Dorgeles Nene: Kafamızı kaldırmalıyız! 00:08
PAOK taraftarından Filistin'e destek! PAOK taraftarından Filistin'e destek! 00:01
F.Bahçe Zagreb’de mağlup oldu F.Bahçe Zagreb’de mağlup oldu 23:54
Melli'den F.Bahçe Beko'ya kupayı getiren blok! Melli'den F.Bahçe Beko'ya kupayı getiren blok! 23:31
Daha Eski
Hakemden skandal hareket! F.Bahçe maçında... Hakemden skandal hareket! F.Bahçe maçında... 22:58
Şampiyon F.Bahçe Beko! Şampiyon F.Bahçe Beko! 22:52
Ndidi: Takım halinde birlikte olduğumuzda... Ndidi: Takım halinde birlikte olduğumuzda... 22:50
G.Saray EuroLeague Women'da! G.Saray EuroLeague Women'da! 22:39
Sergen Yalçın: Daha yapılacak çok iş var! Sergen Yalçın: Daha yapılacak çok iş var! 22:36
Gisdol: Bu şekilde başarılı olmak... Gisdol: Bu şekilde başarılı olmak... 22:35