Windrose Giants Antwerp: 58 - Bursaspor Basketbol: 77 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımını 77-58 yenerek, gruplara yükseldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 19:45
Bulgaristan'ın Samokov kentindeki SamElyon Arena'da oynanan maçta ilk periyot 20-20 eşitlikle geçilirkin, ikinci çeyrekte daha iyi oynayan Bursaspor, devreye 41-28 üstün girdi.

Üçüncü periyotta da üstün oyununu sürdüren Türkiye temsilcisi, son çeyreğe 41-61'lik skor farkıyla avantajlı başladı ve karşılaşmayı da 77-58 kazandı.

Bu sonuçla Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Bursaspor, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Joventut Badalona (İspanya), Hapoel Netanel Holon (İsrail) ve Cholet Basket (Fransa) ile mücadele edecek.

