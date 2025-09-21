CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol PAOK 73-92 Bursaspor Basketbol (MAÇ SONUCU-ÖZET)

PAOK 73-92 Bursaspor Basketbol (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu yarı finalinde Yunanistan'ın PAOK takımını 92-73 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 19:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PAOK 73-92 Bursaspor Basketbol (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bulgaristan'ın Samokov kentinde SamElyon Arena'da oynanan maçta, 1. periyodu 30-9'luk skorla farklı bir şekilde önde geçen Bursaspor, devreye de 54-26'lık skor avantajıyla üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte de skor farkını koruyan Bursa temsilcisi, son periyoda 74-46 önde başlarken maçtan da 92-73 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

Bursaspor Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi 2. eleme grubu finalinde, Belçika'nın Windrose Giants Antwerp takımıyla Bulgaristan'da SamElyon Arena'da 23 Eylül Salı günü TSİ 16.30'da karşılaşacak.

F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
DİĞER
Önümüzdeki 20 yılın Ballon d'Or sahipleri belli oldu! Şaşırtan ‘Yeni Messi’ ifadesi…
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i devlet olarak tanıdı! Gazze'deki kıyı şeridindeki yıkım havadan görüntülendi
Aykut Kocaman: Ciddi hatalar yapıldı!
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! Tedesco En-Nesyri'nin neden oynamadığını açıkladı! 19:19
Başakşehir'de kazanan yok! Başakşehir'de kazanan yok! 18:55
Gol düellosunda Frankfurt mağlup! Gol düellosunda Frankfurt mağlup! 18:39
Pendik deplasmanda kazandı Pendik deplasmanda kazandı 18:04
F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin 11'i belli oldu! 17:42
Montella, Kocaelispor- Ç. Rizespor maçında Montella, Kocaelispor- Ç. Rizespor maçında 17:06
Daha Eski
Vallecas'ta puanlar paylaşıldı! Vallecas'ta puanlar paylaşıldı! 16:58
F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da! 16:47
Azerbaycan'da kazanan Verstappen! Azerbaycan'da kazanan Verstappen! 15:57
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi sürüyor 15:32
Derbide kazanan Roma! Derbide kazanan Roma! 15:31
Aykut Kocaman: Ciddi hatalar yapıldı! Aykut Kocaman: Ciddi hatalar yapıldı! 15:23