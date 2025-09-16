CANLI SKOR ANA SAYFA
Spanoulis haddini aştı

Spanoulis haddini aştı

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam'ın yarı finalde 94-68'lik skorla devirdiği Yunanistan'ın Başantrenörü Spanoulis, Alperen hakkında şok ifadeler kullandı. Milli yıldızımız Yunanistan maçı sonrası Antetokounmpo için "Giannis harika bir oyuncu ama harika bir pasör değil" açıklamasını yapmıştı. Spanoulis Finlandiya müsabakası sonrası Alperen'e şöyle yanıt verdi: "Alperen, Giannis hakkında konuşamaz. O, küçük bir çocuk. Türkiye'nin Giannis'i durdurduğunu söylemek saçmalık" dedi.

Spanoulis haddini aştı

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam'ın yarı finalde 94-68'lik skorla devirdiği Yunanistan'ın Başantrenörü Spanoulis, Alperen hakkında şok ifadeler kullandı. Milli yıldızımız Yunanistan maçı sonrası Antetokounmpo için "Giannis harika bir oyuncu ama harika bir pasör değil" açıklamasını yapmıştı. Spanoulis Finlandiya müsabakası sonrası Alperen'e şöyle yanıt verdi: "Alperen, Giannis hakkında konuşamaz. O, küçük bir çocuk. Türkiye'nin Giannis'i durdurduğunu söylemek saçmalık" dedi.

