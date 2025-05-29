CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final birinci maçında Tofaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada iç saha avantajını kullanmak isteyen Bursa temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan İstanbul ekibi ise skor avantajını almayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 11:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final birinci maçında Tofaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Bursa temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan İstanbul ekibi ise skor avantajını almak istiyor. Peki, Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final birinci maçında oynanacak Tofaş-Bahçeşehir Koleji karşılaşması 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yay��nlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Muslera: Hayatımın en doğru kararıydı!
Türk Telekom
DİĞER
Yurt dışında takım çalıştıran Türk teknik direktörler! Tecrübeli antrenör rekor kırdı...
"Değişen Dünya Düzeni" Turkuvaz Medya'da masaya yatırıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu: İsrail ile ticaret sıfır!
F.Bahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest
G.Saray'a Polonyalı eldiven!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da İlkay için flaş görüşme! G.Saray'da İlkay için flaş görüşme! 11:18
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı canlı yayın bilgileri Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı canlı yayın bilgileri 11:01
Reims-Metz maçı ne zaman? Reims-Metz maçı ne zaman? 10:16
Milliler İrlanda'yı konuk edecek! Milliler İrlanda'yı konuk edecek! 10:12
Oklahoma finale yükseldi! Oklahoma finale yükseldi! 10:09
F.Bahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest F.Bahçe'de büyük kriz! 3 futbolcudan Mourinho'ya rest 10:05
Daha Eski
G.Saray’da kaleye 2 aday G.Saray’da kaleye 2 aday 10:02
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Bandırmaspor maçı detayları! 09:53
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! Mourinho devrede F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım! Mourinho devrede 09:31
F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip! F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek'e sürpriz talip! 09:25
Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Osimhen'den kafa karıştıran hamle! 09:20
F.Bahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! 09:01