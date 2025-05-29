Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final birinci maçında Tofaş ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Bursa temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak mücadeleyi kazanmayı hedefliyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan İstanbul ekibi ise skor avantajını almak istiyor. Peki, Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOFAŞ-BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonunun play-off çeyrek final birinci maçında oynanacak Tofaş-Bahçeşehir Koleji karşılaşması 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak Tofaş-Bahçeşehir Koleji maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yay��nlanacak.