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Haberler Basketbol Anadolu Efes 76-65 Onvo Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes 76-65 Onvo Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 22:46
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Anadolu Efes 76-65 Onvo Büyükçekmece Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 yendi.

Bu sonuçla 2 maçı eksik lacivert-beyazlı takım, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes: 76 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 65

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Burak Yılmaz

Anadolu Efes: Larkin 2, Thompson 2, Smits 15, Burak Can Yıldızlı 11, Nwora 10, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz 8, Willis 12

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Arda Berk Kaya 9, Ata Kahraman 13, Bora Satır 3, Yesukan Onar 3, Emircan Koşut 9, Aybars Varlı 3, Sajus 11, Bruinsma 14, Halil Ertuğrul Şenol, Emin Demir Demirörs, Murat Göktaş

1. Periyot: 18-13

Devre: 43-25

3. Periyot: 57-52

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