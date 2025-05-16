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Haberler Basketbol Türk Telekom 93-75 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türk Telekom 93-75 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 18 sayı farkla 93-75 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 22:03
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Türk Telekom 93-75 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 18 sayı farkla 93-75 yendi.

Bu sonuçla başkent temsilcisi 13. galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Türk Telekom: 93 - Beşiktaş Fibabanka: 75

Salon: Ankara

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Musa Kazım Çetin

Türk Telekom: Smith 2, Hanlan 17, Bess 10, Berkan Durmaz 11, Alexander 20, İsmet Akpınar 1, Brown 11, Angola 19, Mahir Ağva 2, Bruhnke

Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 5, Needham 3, Mathews 7, Sleva 12, Terry 6, Allman 11, Plavsic 6, Yiğit Arslan 13, Morgan 12, Kerem Konan, Ata Özbek

1. Periyot: 18-16

Devre: 38-37

3. Periyot: 67-56

5 faulle oyundan çıkan: 38.48 İsmet Akpınar (Türk Telekom)

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