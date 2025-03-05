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Haberler Basketbol Türk Telekom 93-73 Buducnost VOLI (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türk Telekom 93-73 Buducnost VOLI (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ankara'da oynanan BKT Avrupa Kupası 8'li final mücadelesinde Türk Telekom, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 93-73 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 21:51
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Türk Telekom 93-73 Buducnost VOLI (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ankara'da oynanan BKT Avrupa Kupası 8'li final mücadelesinde Türk Telekom, Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi 93-73 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçın başında iki takım da hızlı bir şekilde sayı üretirken, Türk Telekom 5 dakikalık dilimi 13-9'luk skorla önde tamamladı. Bu dakikadan sonra Türk Telekom'un 6-0'lık serisi (19-9) rakip takımın başantrenörü Andrej Zakelj'e molayı aldırttı. Etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, ilk periyodu 26-11'lik skorla tamamladı.

İkinci çeyrekte başkent temsilcisi, Brown, Bess ve Alexander'in sayılarıyla 14. dakikada farkı 18 sayıya (39-21) çıkardı. Ancak Buducnost VOLI, ard arda yaptığı 10-0'lık seriyle farkı 8 sayıya (39-31) indirdi. Erdem Can'ın molasının ardından, Brown'un sayılarıyla farkı yeniden açan Türk Telekom, soyunma odasına 48-36'lık üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta Buducnost VOLI, 6-0'lık bir seri ile farkı 6 sayıya (48-42) indirdi. Ancak Türk Telekom, Angola ve Makoundou'nun sayılarıyla farkı 12 sayıya (58-46) çıkardı ve savunmadaki sertliğiyle rakibine geçit vermedi. Çeyrek sonunda Türk Telekom, 62-53'lük skorla öndeydi.

Final periyoduna da etkili başlayan Türk Telekom, Alexander, Bess ve Angola'nın sayılarıyla farkı açtı. Buducnost VOLI'nin Morgan ve Sulaimon'un sayılarıyla karşılık vermesine rağmen Türk Telekom, maçı 93-73'lük galibiyetle tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Türk Telekom, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşılaşacak.

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