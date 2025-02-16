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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko 104-81 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Kupası Kanarya'nın!

Fenerbahçe Beko 104-81 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Kupası Kanarya'nın!

ING Erkekler Türkiye Kupası final maçında F.Bahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 18:12
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Fenerbahçe Beko 104-81 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Kupası Kanarya'nın!

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.

Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

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