Fenerbahçe'den WNBA ekibi Phoenix Mercury'ye transfer olan Sevgi Uzun'a destek mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan destek paylaşımında, "Sevgi Uzun, WNBA'deki gururumuz olmaya devam edecek. 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyerek camiamıza büyük bir gurur yaşatan başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2025 yazında Phoenix Mercury forması ile yaşattığı gururu arttırarak devam ettirecek. Oyuncumuz Sevgi Uzun'a 2024-25 sezonunun kalan kısmında çubuklu formamızla başarılar diliyor, 2025 yazında WNBA'de göstereceği performansla camiamızın bir kez daha gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sevgi Uzun, geçen sezon forma giydiği Dallas Wings ile hazırlık kampı anlaşması imzalamıştı.

Phoenix Mercury, 4 takımın dahil olduğu takasta Dallas Wings'ten 27 yaşındaki basketbolcuyu kadroya dahil etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen Sevgi Uzun, bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10,2 sayı, 2,7 ribaunt ve 5,2 asist ortalamalarını yakaladı.