  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol Fenerbahçe'den WNBA ekibi Phoenix Mercury'ye transfer olan Sevgi Uzun'a destek mesajı

Fenerbahçe'den WNBA ekibi Phoenix Mercury'ye transfer olan Sevgi Uzun'a destek mesajı

Fenerbahçe Kulübü, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekibi Phoenix Mercury'ye "takasla" transfer olan milli oyuncu Sevgi Uzun için destek mesajı yayımladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 21:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den WNBA ekibi Phoenix Mercury'ye transfer olan Sevgi Uzun'a destek mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan destek paylaşımında, "Sevgi Uzun, WNBA'deki gururumuz olmaya devam edecek. 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması giyerek camiamıza büyük bir gurur yaşatan başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2025 yazında Phoenix Mercury forması ile yaşattığı gururu arttırarak devam ettirecek. Oyuncumuz Sevgi Uzun'a 2024-25 sezonunun kalan kısmında çubuklu formamızla başarılar diliyor, 2025 yazında WNBA'de göstereceği performansla camiamızın bir kez daha gurur kaynağı olacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sevgi Uzun, geçen sezon forma giydiği Dallas Wings ile hazırlık kampı anlaşması imzalamıştı.

Phoenix Mercury, 4 takımın dahil olduğu takasta Dallas Wings'ten 27 yaşındaki basketbolcuyu kadroya dahil etti.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın formasını giyen Sevgi Uzun, bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10,2 sayı, 2,7 ribaunt ve 5,2 asist ortalamalarını yakaladı.

Beşiktaş Kırklarelispor'u mağlup etti!
Beşiktaş öne geçti! İşte Muçi'nin golü
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da sürpriz transfer adayı! Nelsson'un yerine gelecek....
Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara'dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı!
G.Saray'a 1.90'luk stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı! İşte o gol Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı! İşte o gol 22:16
Beşiktaş öne geçti! İşte Muçi'nin golü Beşiktaş öne geçti! İşte Muçi'nin golü 22:01
Arkas G.Saray'ı 3-1 mağlup etti! Arkas G.Saray'ı 3-1 mağlup etti! 21:38
Bayern Münih'ten Davies'e yeni sözleşme! Bayern Münih'ten Davies'e yeni sözleşme! 21:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer’den kadroda 7 değişiklik Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer’den kadroda 7 değişiklik 21:19
Uçar: "TFF organizasyonu çuvalladı" Uçar: "TFF organizasyonu çuvalladı" 21:19
Daha Eski
Yavaş: "Kupada bitmiş bir şey yok" Yavaş: "Kupada bitmiş bir şey yok" 21:15
F.Bahçe'den Sevgi Uzun'a destek mesajı F.Bahçe'den Sevgi Uzun'a destek mesajı 21:13
Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! 21:06
Panathinaikos - F.Bahçe Beko | CANLI Panathinaikos - F.Bahçe Beko | CANLI 20:53
Solskjaer: Reaksiyon vermek zorundayız Solskjaer: Reaksiyon vermek zorundayız 20:21
22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı 22. haftanın VAR kayıtları yayınlandı 20:04