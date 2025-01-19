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Haberler Basketbol Galatasaray 81-95 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Galatasaray 81-95 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Galatasaray'ı 95-81 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 22:23 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 22:41
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Galatasaray 81-95 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Basketbol Süper Ligi Asım Pars sezonunda 15'inci haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko'yu konuk ettiği derbi maçta kazanan taraf 81-95'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Taraftar desteğini de arkasına alan ev sahibi takımın etkili savunması ve verimli hücum organizasyonları ile başlayan ilk periyot, konuk takımın dış atışlarıyla dengelenerek 25-24 Galatasaray lehine sona erdi. 2'nci periyotta özellikle Melli ve Guduric ile etkili olan sarı-lacivertliler rakibini yakalayıp öne geçmeyi başardı ve ilk yarıyı 49-41 önde kapadı. ikinci yarıda uzunları Sertaç Şanlı ve Melli skor üreten konuk takım farkı artırarak 3'üncü periyodu da 70-58 önde kapadı. Son çeyreğe Guduric'le bulduğu basketlerle başlayan Fenerbahçe özellikle isabetli 3 sayılık basketlerle maçtan da 95-81 galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'da 22 sayıyla Sertaç Şanlı olurken, Marco Guduric de 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Sarı-lacivertliler bu skorla liderliğini sürdürdü.

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