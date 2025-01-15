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Haberler Basketbol Saint-Quentin Basket-Ball 90-79 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Saint-Quentin Basket-Ball 90-79 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Saint-Quentin Basket-Ball’a 90-79 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e geldi. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 00:31 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 00:32
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Saint-Quentin Basket-Ball 90-79 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Saint-Quentin Basket-Ball'a 90-79 mağlup oldu. Fransa'da Saint-Quentin Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip üstün bir performans sergileyerek seride durumu eşitledi.

Çekişmeli bir şekilde başlayan maçın ilk periyodu Saint-Quentin Basket-Ball'un 21-19'luk üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarıyı da 45-41 önde tamamlayan Fransız ekibi, üçüncü periyotta farkı açarak son çeyreğe 71-58 üstünlükle girdi ve maçı 90-79 kazandı.

SAINT-QUENTIN'DA ÖN PLANA ÇIKAN İSİMLER

Saint-Quentin Basket-Ball'da Lamine Traore 18 sayı, Yves Pons Oniangue 17 sayı ve Tosan Kirkwood 15 sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

GALATASARAY'DA PALMER VE CUMMINGS'İN ÇABASI YETMEDİ

Galatasaray'da Dylan Ennis Palmer 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Daron Cummings 20 sayı ile takımına katkı verdi. Ancak diğer oyunculardan yeterli destek gelmeyince Galatasaray maçı kaybetti.

SERİNİN SON MAÇI İSTANBUL'DA

İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna yükseleceği serinin üçüncü ve son maçı 21 Ocak Salı günü saat 20.00'de İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Kritik mücadelede Galatasaray, taraftar desteğiyle son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkacak.

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