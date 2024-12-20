Paris maçı ertelendi

Dün akşam oynanması gereken Paris-Fenerbahçe maçı, Fransız ekibindeki oyuncuların çoğu hastalandığı için ertelendi. Yapılan açıklamada; "Paris'in yaşadığı salgın dolayısıyla maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve THY Avrupa Ligi kuralları gereğince maç ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

ANADOLU EFES 4'TE 4 PEŞİNDE

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün Sırbistan'dan Partizan'ı saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak ve maç S Sport'tan yayınlanacak. Temsilcimiz, evinde son 3 maçı kazandı ve ligde 7. sırada yer alıyor. F.Bahçe'nin eski koçu Obradovic'in çalıştırdığı Partizan da deplasmanda 2'de 2 yaparken, 12. sırayı aldı.