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Haberler Basketbol Paris maçı ertelendi

Paris maçı ertelendi

Dün akşam oynanması gereken Paris-Fenerbahçe maçı, Fransız ekibindeki oyuncuların çoğu hastalandığı için ertelendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Paris maçı ertelendi

Dün akşam oynanması gereken Paris-Fenerbahçe maçı, Fransız ekibindeki oyuncuların çoğu hastalandığı için ertelendi. Yapılan açıklamada; "Paris'in yaşadığı salgın dolayısıyla maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve THY Avrupa Ligi kuralları gereğince maç ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

ANADOLU EFES 4'TE 4 PEŞİNDE

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde bugün Sırbistan'dan Partizan'ı saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak ve maç S Sport'tan yayınlanacak. Temsilcimiz, evinde son 3 maçı kazandı ve ligde 7. sırada yer alıyor. F.Bahçe'nin eski koçu Obradovic'in çalıştırdığı Partizan da deplasmanda 2'de 2 yaparken, 12. sırayı aldı.

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