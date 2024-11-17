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Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet 100-60 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet 100-60 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 20:34
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Fenerbahçe Opet 100-60 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'u 100-60 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Kerem Yılmaz, Almina Kocabaş, Gündoğan Ali Balaban

Fenerbahçe Opet: Allemand 8, Milic 13, Meesseman 20, Williams 11, Tilbe Şenyürek 13, Sevgi Uzun 11, Alperi Onar 9, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır 5, Sudenur Akarpa 2, İrem Erdik, Selen İrem Baş

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 19, Yağmur Taşar 20, Gizem Tüzün 6, Başak Gemalmaz, Melis Gülcan 11, Fatma Nur Şimşek 4, Aslı Çil

1. Periyot: 29-15

Devre: 57-31

3. Periyot: 78-49

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