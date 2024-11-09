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Haberler Basketbol GALATASARAY BEŞİKTAŞ Basketbol maçı CANLI İZLE | GS - BJK Erkek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ Basketbol maçı CANLI İZLE | GS - BJK Erkek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 6. haftada oynanacak nefes kesici derbiyi canlı izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 14:10
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ Basketbol maçı CANLI İZLE | GS - BJK Erkek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maçın yayın bilgileri merak ediliyor ve arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Beşiktaş basketbol maçı 9 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, son olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Promethias Patras'ı 91-74 mağlup ederek liderlik şansını sürdürürken liginde beş maçta iki galibiyetle yoluna devam ediyor.

James Palmer Jr. beş maçta 15.4 sayı ortalamasıyla dikkat çekiyor. Buğrahan Tuncer ise sakatlıktan sonra boy gösterdiği iki maçta 16.5 sayı ortalaması tutturarak iyi bir geri dönüşe imza attı.

Beşiktaş ise çıktığı beş lig maçında dört galibiyet aldı. Dört maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlılar son olarak Mersin Spor'u 72-66 mağlup etti. 19.25 sayı ortalamasıyla Jonah Mathews skorer kimliğiyle ön plana çıktı.

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