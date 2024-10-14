Aslan'a TOFAŞ çarptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, TOFAŞ'ı konuk etti. Başa baş bir mücadeleye sahne olan maçı TOFAŞ, 80-76 kazandı. Bu sonuçla TOFAŞ lige 2'de 2 yaparak başlarken Galatasaray ise sezona 2'de 0 ile girdi. Galatasaray'da Göksenin Köksal 14 sayı – 2 ribaund, Otis Livingston 18 sayı – 4 asist, Will Cummings 10 sayı – 5 ribaund, Angel Delgado 10 sayı – 13 ribaund, Ebuka Izundu 8 sayı – 6 ribaund, Sadık Emir Kabaca 4 sayı – 9 ribaund ile oynadı.

TOPLU SONUÇLAR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesi bugün saat 19.00'da oynanacak Manisa Darüşşafaka maçıyla tamamlanacak. Karşıyaka-M.Efendi : 105-88 Beşiktaş-Bahçeşehir : 82-78 B.Çekmece-Telekom : 99-88 Yalova-Fenerbahçe : 90-97 Bursaspor-Efes : 78-99 Galatasaray-TOFAŞ : 76-80 Mersin-PETKİM : 67-57