Karşıyaka Basketbol’un konuğu Tenerife

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında İspanyol temsilcisi Tenerife'yi konuk edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Karşıyaka Basketbol, ilk hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile yarın karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak müsabaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Daha önce rakibiyle oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alan yeşil-kırmızılılar, İspanyol ekibini ikinci kez mağlup etmek için parkeye çıkacak. Ufuk Sarıca ve öğrencileri, Avrupa'ya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Karşılaşmada tam biletler 400, öğrenci biletleri ise 250 TL olarak açıklandı.

Öte yandan Karşıyaka Basketbol'un grubunda Fransa'dan Saint-Quentin ve Yunanistan'dan Kolossos takımları da bulunuyor.