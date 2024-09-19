Manisa Basket'e NBA'den takviye! Javon Freeman-Liberty ile anlaştılar

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren temsil edeceği yeni sezon öncesi yönetimi, ismi, renkleri ve logosu değişen Manisa Basket, NBA'den transfer yaptı. Manisa ekibi kısa rotasyonunu son olarak NBA'de Toronto Raptors forması giyen Javon Freeman-Liberty ile güçlendirdi.

24 yaşında, 1.91 boyundaki oyuncu geçen sezon NBA'de 22 maça çıkıp, 7 sayı, 3.2 ribaund, 1.8 asist ortalamalarıyla oynadı.

Manisa Basket daha önce anlaştığı guard TY Gordon'un sözleşmesini iptal etmişti.