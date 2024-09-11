Haberler Basketbol

Fenerbahçe Beko Kanadalı pivot Khem Birch ile anlaşma sağladı!

Fenerbahçe Beko, 31 yaşındaki Kanadalı pivot Khem Birch ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko Kanadalı pivot Khem Birch ile anlaşma sağladı!

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre uzun yıllar süren NBA kariyerinin ardından son olarak İspanyol temsilcisi Girona'nın formasını giyen 31 yaşındaki 2.06'lık Kanadalı basketbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe Beko adına mücadele edecek.

Oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birch, uzun yıllar süren NBA kariyerinde ise tam 298 müsabakada boy gösterdi ve 5.0 sayı, 4.4 ribaund, 1 asist ortalamalarına erişti. Başarılı oyuncumuz, aynı zamanda uzun süredir Kanada Milli Takımı'nın da formasını giyiyor. Birch, son olarak ülkesinin çoğunlukla NBA oyuncularından kurulu 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda da kendisine yer buldu. Atletizmi ve özellikle savunmadaki katkısıyla dikkat çeken Khem Birch hem NBA'de hem de Avrupa'da önemli deneyime sahip bir uzun. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Khem Birch'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."

F.Bahçe'ye gençlik aşısı!
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ | Galatasaray orta sahasını da buldu! 5 yıllık imza atacak
Narin'in ağabeyi Enes'in babası Salim Güran mı? Tavşantepe'deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... "Başka Narin'ler de var" iddiası
Buruk'tan Osimhen kararı! Rizespor maçında...
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Uşakspor - Konyaspor maçı detayları! Uşakspor - Konyaspor maçı detayları! 10:43
Çankırıspor - Kırıkkale FK maçı detayları! Çankırıspor - Kırıkkale FK maçı detayları! 10:34
İsmail Yüksek’e sürpriz talip! İsmail Yüksek’e sürpriz talip! 10:34
Paulista: Trabzonspor maçı zor olacak! Paulista: Trabzonspor maçı zor olacak! 10:26
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler 10:05
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski F.Bahçeli geliyor 09:28
Daha Eski
Buruk'tan Osimhen kararı! Rizespor maçında... Buruk'tan Osimhen kararı! Rizespor maçında... 09:27
Bugün kimin maçı var? 11 Eylül Çarşamba Bugün kimin maçı var? 11 Eylül Çarşamba 08:02
Millilerimiz farklı kazandı! Millilerimiz farklı kazandı! 01:00
G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! G.Saray'ın yeni Nijeryalısı! 01:00
G.Saray'dan Ada çıkarması! G.Saray'dan Ada çıkarması! 01:00
Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... Avrupa kupalarının hepsini kazandı! Şimdi ise... 01:00