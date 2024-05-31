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Anadolu Efes 82-68 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 23:04
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Anadolu Efes 82-68 Pınar Karşıyaka (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mücadelenin en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Errick McCollum oldu. Anadolu Efes'te 22 sayı atan Daniel Oturu ise galibiyette önemli rol oynadı.

Serinin üçüncü maçı 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural

ANADOLU EFES: Larkin 17, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Doğuş Özdemiroğlu 7, Willis 4, Bryant 10, Erkan Yılmaz 4, Rıdvan Öncel 3

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 17, Vitto Brown 12, McCollum 24, Furkan Haltalı 4, Thomas Akyazılı, Jaylon Brown 6, Martin 5, Mert Celep, Hakan Sayılı

1'İNCİ PERİYOT: 26-11

DEVRE: 44-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-56

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