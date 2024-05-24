Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring Derin Erdoğan'ı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Derin Erdoğan'ı transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Derin Erdoğan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 18:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Çağdaş Faktoring Derin Erdoğan'ı transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak NCAA'de Norsteastern Huskies için mücadele eden Derin Erdoğan, takımıyla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında oynadığı maçların tamamında ilk 5 çıktı. Geçtiğimiz sezon 15.6 sayı ortalamasının yanı sıra 5.0 ribaunt, 4.3 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı. 125 asist ile takımının en çok asist yapan ismi olan Derin Erdoğan, 67 üçlük isabetiyle de ön plana çıkıyordu. A Milli Takımımızda da oynayan Derin Erdoğan'a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Derin Erdoğan, İstanbul Üniversitesi forması da giymişti.

Panathinaikos - F.Bahçe Beko | CANLI
G.Saray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu!
DİĞER
Son dakika haberleri: Ancelotti'den Arda Güler için sürpriz karar! Modric ve Kroos sonrası yeni görev...
Başkan Erdoğan'dan Albaraka İslami Finans Zirvesi'nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Dursun Özbek'ten Erden Timur müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray Ayşe Cora'yı kadrosuna kattı!
Real Madrid - Olympiakos maçı saat kaçta?
Kadıköy su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (24 Mayıs)
Beyoğlu su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (24 Mayıs)
İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN? | İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? Ne zaman başladı, kaç gün sürdü, kaç asker öldü?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodrum FK play-off finalinde! Bodrum FK play-off finalinde! 19:11
G.Saray transferi resmen açıkladı G.Saray transferi resmen açıkladı 18:48
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur 18:22
G.Saray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu! G.Saray'dan PFDK'ya eksik sevk başvurusu! 18:00
Berlin'de kavga çıktı! F.Bahçe Beko... Berlin'de kavga çıktı! F.Bahçe Beko... 17:58
Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 17:49
Daha Eski
Panathinaikos - F.Bahçe Beko | CANLI Panathinaikos - F.Bahçe Beko | CANLI 17:40
Dursun Özbek'ten Erden Timur müjdesi! Dursun Özbek'ten Erden Timur müjdesi! 17:36
Aziz Yıldırım kızı ile Mourinho arasındaki diyaloğu böyle anlattı! Aziz Yıldırım kızı ile Mourinho arasındaki diyaloğu böyle anlattı! 17:03
Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar Sempozyumu düzenlendi Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Güncel Uyuşmazlıklar Sempozyumu düzenlendi 16:38
Lyon - PSG maçı ne zaman? Lyon - PSG maçı ne zaman? 16:35
Fenerbahçe'den TFF'ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu! Fenerbahçe'den TFF'ye Kerem Aktürkoğlu başvurusu! 16:32