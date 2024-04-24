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Bahçeşehir Koleji 105-95 Chemnitz (MAÇ SONUCU-ÖZET) | FIBA Europe Cup'ta şampiyon Chemnitz!

FIBA Avrupa Kupası finalinde temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibi ile şampiyonluk için karşılaştı. İlk mücadeleyi 11 sayı farkla kaybeden temsilcimiz, bu maçtan 95-84'lük skorla ayrılarak uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucu müsabaka 105-95 biterken, Bahçeşehir turnuvayı 2. bitirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 21:24 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 21:43
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Bahçeşehir Koleji 105-95 Chemnitz (MAÇ SONUCU-ÖZET) | FIBA Europe Cup'ta şampiyon Chemnitz!

FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) final maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibiyle kozlarını paylaştı.

İlk maçı 85-74 kaybeden temsilcimiz, bu maçı 95-84 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü.

Uzatmalar sonucu temsilcimiz 105-95 kazanmasına rağmen turnuvayı 2. tamamladı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 18-19 NINERS Chemnitz

2. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 55-38 NINERS Chemnitz

3. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 67-67 NINERS Chemnitz

4. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 95-84 NINERS Chemnitz

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