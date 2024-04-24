Bahçeşehir Koleji 105-95 Chemnitz (MAÇ SONUCU-ÖZET) | FIBA Europe Cup'ta şampiyon Chemnitz!

FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) final maçında Bahçeşehir Koleji, sahasında Almanya'nın NINERS Chemnitz ekibiyle kozlarını paylaştı.
İlk maçı 85-74 kaybeden temsilcimiz, bu maçı 95-84 kazandı ve maçı uzatmalara götürdü.
Uzatmalar sonucu temsilcimiz 105-95 kazanmasına rağmen turnuvayı 2. tamamladı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 18-19 NINERS Chemnitz
2. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 55-38 NINERS Chemnitz
3. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 67-67 NINERS Chemnitz
4. çeyrek: Bahçeşehir Koleji 95-84 NINERS Chemnitz