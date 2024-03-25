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Aliağa Petkimspor 59 - 81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-59 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 22:56
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Aliağa Petkimspor 59 - 81 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. hafta son maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-59 yendi.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikasını 12-3 önde geçtiği periyodu 21-8 üstün tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan Aliağa Petkimspor, 14. dakika içinde Zoriks'in 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 23-25. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 31-27 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Sertaç ve Madar'la 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 13 sayı farkla 44-31 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip periyodu da 54-42 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, müsabakadan 81-59 galip ayrıldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Yunus Sonsırma 10, Emre Tanışan, Zoriks 14, Aldridge 11, Simmons 4, Starks 12, Mahir Ağva 4, Yavuz Gültekin 4, Yiğit Gökay Kaba, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 1, Madar 12, Tarık Biberoviç 8, Sestina 11, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 13, Papagiannis 12, Dorsey 4, Calathes 11, Mert Emre Ekşioğlu

PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot: 8-21

Devre: 27-31

3. periyot: 42-54

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