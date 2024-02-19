Haberler Basketbol Şampiyon F.Bahçe

Şampiyon F.Bahçe

Potada iki dev ekibin kupa finalinde mutlu sona sarı-lacivertli takım ulaştı Fenerbahçe 13 sayı farkla ezeli rakibini mağlup edip 8. defa kupayı kazandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyon F.Bahçe

Basketbolda en büyük Fenerbahçe Beko... Erkekler ING Türkiye Kupası'nda finalde Anadolu Efes ile karşılaşan sarı-lacivertliler rakibi karşısında maçın tamamına hükmederek büyük bir zafere ulaştı. Kanarya ilk periyodu 26-20 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Anadolu Efes hızlı hücumlar ve üçlüklerle rakibine yaklaşmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe oyundan hiç kopmadı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-35 avantajla girdi. Farkın kapanmamasında Kanarya'nın savunma sertliği etkili oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Fenerbahçe Beko üçüncü periyoda da etkili başladı. Farkı daha da açarak son çeyrek öncesinde 63- 49'luk avantajı yakaladı. Son periyotta Anadolu Efes etkili olmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe üçlüklerle yine rakibini yanına yaklaştırmadı. Mücadeleyi 80-67 kazanarak ING Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

Kanarya böylece tarihinde 8. defa bu büyük kupayı müzesine taşıdı. Sarı-lacivertli basketbolcular tarihi zaferi maç sonunda taraftarıyla birlikte kutladı.

EN DEĞERLİSİ CALATHES

Final maçının en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan Nick Calathes oldu. Tecrübeli oyuncu mücadeleyi 10 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Bakan Bak "Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden her iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim'e olay sözler! "Bundan daha kötüsü olamaz"
Yapay zeka bile kurtaramadı | CHP'nin Ankara'daki aday tanıtım toplantısı bomboş kaldı!
Kartal'dan Slovak stopere kanca!
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye Kupası'nda şampiyon F.Bahçe Beko!
Kanarya 100’ledi
İstanbul namaz vakitleri (19 Şubat 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monza Milan'ı 4 golle devirdi! Monza Milan'ı 4 golle devirdi! 00:54
Monza Milan'ı 4 golle devirdi! Monza Milan'ı 4 golle devirdi! 00:54
Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! 00:50
Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! Millilerimiz 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu! 00:49
Tarihi zafer Tarihi zafer 00:48
Sparta da galip: 2-1 Sparta da galip: 2-1 00:45
Daha Eski
Golde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Golde iptal kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 23:53
Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın penaltısı doğru mu? 23:53
Toroğlu flaş yorum: "Çok iyi antrenman yaptı" Toroğlu flaş yorum: "Çok iyi antrenman yaptı" 23:53
Buruk'tan zemin sözleri! "10 günlük bakımla..." Buruk'tan zemin sözleri! "10 günlük bakımla..." 23:53
Cimbom Başkentte 3 puanı kaptı! Cimbom Başkentte 3 puanı kaptı! 23:53
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon 23:53