Şampiyon F.Bahçe

Basketbolda en büyük Fenerbahçe Beko... Erkekler ING Türkiye Kupası'nda finalde Anadolu Efes ile karşılaşan sarı-lacivertliler rakibi karşısında maçın tamamına hükmederek büyük bir zafere ulaştı. Kanarya ilk periyodu 26-20 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Anadolu Efes hızlı hücumlar ve üçlüklerle rakibine yaklaşmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe oyundan hiç kopmadı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-35 avantajla girdi. Farkın kapanmamasında Kanarya'nın savunma sertliği etkili oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Fenerbahçe Beko üçüncü periyoda da etkili başladı. Farkı daha da açarak son çeyrek öncesinde 63- 49'luk avantajı yakaladı. Son periyotta Anadolu Efes etkili olmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe üçlüklerle yine rakibini yanına yaklaştırmadı. Mücadeleyi 80-67 kazanarak ING Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardı.

Kanarya böylece tarihinde 8. defa bu büyük kupayı müzesine taşıdı. Sarı-lacivertli basketbolcular tarihi zaferi maç sonunda taraftarıyla birlikte kutladı.

EN DEĞERLİSİ CALATHES

Final maçının en değerli oyuncusu Fenerbahçe Beko'dan Nick Calathes oldu. Tecrübeli oyuncu mücadeleyi 10 sayı, 11 ribaund, 7 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ING Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Bakan Bak "Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden her iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.