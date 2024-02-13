Haberler Basketbol Pınar Karşıyaka 88-72 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Pınar Karşıyaka 88-72 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka yarı finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 22:39
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Pınar Karşıyaka 88-72 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Ekmas'ı 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka, Konya'da oynanacak Dörtlü Final'e yükseldi. Yeşil-kırmızılı ekip, yarı finalde 16 Şubat Cuma günü Anadolu Efes'le karşılaşacak.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Son bölümde aradaki farkı 11 sayıya (23-12) çıkaran ev sahibi ekip, periyodu 23-14 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında yakaladığı 5-0'lık seriyle farkı 14 sayıya (28-14) yükselten Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 35-23 üstün geçti. Konuk takımda Prepelic'in 3 sayılık basketlerine rağmen Pınar Karşıyaka soyunma odasına 45-37 önde gitti.

Üçüncü periyoda McCollum ve Vitto Brown'un basketleriyle başlayan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada Kenan Sipahi'nin basket faulden bulduğu sayılarla 17 sayılık farka ulaştı: 69-52. Ev sahibi ekip periyodu 18 sayı farkla 74-56 önde tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 88-72 galip ayrıldı. İzmir temsilcisi, Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

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