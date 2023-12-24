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Türk Telekom 69-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Türk Telekom'u 71-69 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 20:22
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Türk Telekom 69-71 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 71-69 yendi.

İlk periyoda her iki takımda sayılar bularak başlarken, mücadelenin ilk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçildi. Hem Türk Telekom hem de Anadolu Efes boyalı alandan sayı üretmeye devam ederken, mücadelenin ilk periyodu Anadolu Efes'in 17-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe katı savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, Türk Telekom'a ikinci periyodun ilk 3 dakikası sayı imkanı tanımadı. Ev sahibi ekip, bu dakikadan sonra Okben Ulubay ve Metehan Akyel'le bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 2 sayıya (24-26) indirdi. Pota altından ve dış atışlarla etkinliği artıran Anadolu Efes, soyunma odasına 41-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takımda sayı bulmakta zorlanırken, 25. dakika 45-38 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra etkili oynayan Türk Telekom, 28. dakikada farkı 3 sayıya (48-51) indirdi. Mücadelenin üçüncü periyodu Anadolu Efes'in 51-50 üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Anadolu Efes, 36. dakikada farkı yeniden 11 sayıya (57-66) çıkardı. Bu dakikadan sonra rakibine katı savunma uygulayan ve dış atışlarda isabetler bulan Türk Telekom, maçın bitimine 1 dakika 28 saniye kala farkı 3 sayıya (66-69) indirdi. Son anları çekişmeli geçen mücadelede geri dönüşe izin vermeyen Anadolu Efesi, maçı 71-69 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 11. galibiyetini elde ederken Türk Telekom ise 7. mağlubiyetini aldı.

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