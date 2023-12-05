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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda Legia Varşova ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu ilk maçında Polonya'nın Legia Varşova takımını konuk edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:56
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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda Legia Varşova ile karşılaşacak

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci tura yükselen Bahçeşehir Koleji, L Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Polonya temsilcisi Leiga Varşova'yı Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda konuk edecek.

6 Aralık'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, ilk turda ERA Nymburk, Sabah ile KK Mornar takımlarının bulunduğu D Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak grubunu lider tamamlamıştı.

Legia Varşova ise Kataja Basket, Patrioti Levice ile CSM CSU Oradea'nın bulunduğu J Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladı. Aynı Bahçeşehir Koleji gibi Leiga Varşova'da grubunu lider olarak tamamlayarak ikinci tura yükseldi.

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